Le jardin Marguerite ouvre ses portes Jardin Marguerite Linxe

Linxe

Le jardin Marguerite ouvre ses portes

Jardin Marguerite 762 route de la Belle Epoque Linxe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Un jardin d’amateur qui vous parle de nature, de plantes et de partage et qui fête ses 10 ans cette année.

Créé en 2015, le jardin est composé d’un airial landais, d’un jardin paysagé et d’un potager. L’ensemble est organisé sans trop de rigueur, fleuri et gourmand. Il permet la découverte d’arbres, arbustes, vivaces ainsi que des variétés anciennes ou méconnues du potager.

Participation libre.

Informations au 06 19 72 64 20. .

Jardin Marguerite 762 route de la Belle Epoque Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 72 64 20

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English : Le jardin Marguerite ouvre ses portes

L’événement Le jardin Marguerite ouvre ses portes Linxe a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Landes Nature Tourisme