LE JARDIN MUSICAL DE TOULOUSE – PARC DE LA VILLA MERICANT Toulouse 28 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

LE JARDIN MUSICAL DE TOULOUSE PARC DE LA VILLA MERICANT 64 Rue du 10 Avril Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Dans la quiétude d’un jardin public, vous êtes conviés en fin d’après-midi et en début de soirée, à écouter de petites formes musicales !

Venez en famille ou entre amis, profiter d’un moment de détente dans un écrin de verdure à deux pas du centre-ville. Au programme de cette douce soirée, de la musique ! Du jazz, du flamenco, ou encore de la musique du monde.

Samedi 28 juin :

– 18h30 François Petit & serge Lopez (duo guitariste)

– 20h30 SAMARABALBOUF (swing, jazz, rythmes endiablés, mélodies captivantes)

Dimanche 29 juin

– 18h30 ALBERI DUO (Traditionnel du de l’Italie)

– 20h30 KIKO RUIZ QUARTET (Flamenco World)

Restauration sur place. 12 .

PARC DE LA VILLA MERICANT 64 Rue du 10 Avril

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

English :

In the quiet of a public garden, late afternoon and early evening, you’re invited to listen to small musical forms!

German :

In der Stille eines öffentlichen Gartens sind Sie am späten Nachmittag und am frühen Abend eingeladen, kleinen musikalischen Formen zu lauschen!

Italiano :

Nella quiete di un giardino pubblico, nel tardo pomeriggio e nella prima serata, siete invitati ad ascoltare brevi performance musicali!

Espanol :

En la tranquilidad de un jardín público, a última hora de la tarde y primera de la noche, le invitamos a escuchar breves actuaciones musicales

L’événement LE JARDIN MUSICAL DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2025-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE