Le jardin naturel Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Le jardin naturel Dimanche 21 septembre, 10h30 Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maine-et-Loire

Tout public, à partir de 14 ans

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Arcandia Barbe travaille à concilier art du jardin, écologie et harmonie. Elle vous propose un temps de transmission et d’échange pour mieux comprendre ce que signifie jardiner avec la Nature et comment canaliser ses forces pour rendre votre jardin plus vivant, résilient et harmonieux.

Maison de l'environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Le Jardin des Arcands