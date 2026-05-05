Le jardin nous en met plein la vue, Presbytère de Remoray, Remoray-Boujeons

Le jardin nous en met plein la vue 6 et 7 juin Presbytère de Remoray Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le jardin nous tape dans l’oeil !

C’est un jardin de curé où se mélangent fleurs, légumes et plantes médicinales. Ce méli-mélo apporte un foisonement de couleurs et de senteurs. Les différentes plantes s’accompagnent les unes les autres pour se protéger en repoussant les ravageurs et en attirant les polinisateurs.

C’est un véritable paradis de biodiversité où l’on se sent en paix.

Presbytère de Remoray 11 Pl. de la Mairie, 25160 Remoray-Boujeons, France Remoray-Boujeons 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 83 65 56 93 Presbytère restauré en 1835 par l’architecte Pompée. Il participe aux pratiques de construction de nombreux villages du Haut-Doubs à la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle où les villages se dotèrent d’un centre, marqué par les bâtiments publics, civils et religieux. Le décor de papier peint panoramique des années 1830 représente l’histoire de Joseph. Parking devant

Le jardin nous tape dans l’oeil !

© Vuillaume