Le jardin se fait une beauté Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Le jardin se fait une beauté Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 11 octobre 2025.

Accueil bilingue LSF/FR

Les saisons passent…. et le jardin de la bibliothèque a besoin de se refaire une beauté. Petits et grands, seul, en famille ou entre amis, venez nous aider à le rendre joli et agréable.

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr