Le jardin secret d’Anémone et Violette par le Poulailler de Montcocq

La Petite Falaise Agneaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Rendez-vous à la salle des fêtes d’Agneaux les 17 et 18 janvier pour Le jardin secret d’Anémone et Violette

Anémone, 82 ans, passe une vie tranquille près de sa famille, égayée par les visites de son vieil ami Ferdinand et de ses voisines. Jusqu’au jour où Anémone entrant dans la chambre de son petit-fils chercheur est loin d’imaginer les conséquences de cette intrusion.

Tarif 7€ réduit 4€ .

La Petite Falaise Agneaux 50180 Manche Normandie +33 6 35 14 55 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le jardin secret d’Anémone et Violette par le Poulailler de Montcocq

L’événement Le jardin secret d’Anémone et Violette par le Poulailler de Montcocq Agneaux a été mis à jour le 2025-12-31 par OT Saint-Lô