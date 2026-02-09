Le Jardin Secret de Jean (Cont’Anim) Rue Souchet Chabanais
Le Jardin Secret de Jean (Cont’Anim)
Rue Souchet Fontaine Chabanais Charente
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00
2026-04-25
Conte en hommage à Jean de la Quintinie jardinier du Roi Louis XIV, né à Chabanais en 1626. Tout public
Rue Souchet Fontaine Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine animetcompagnie16@gmail.com
English :
A tribute to Jean de la Quintinie, gardener to King Louis XIV, born in Chabanais in 1626. All audiences
L’événement Le Jardin Secret de Jean (Cont’Anim) Chabanais a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Charente Limousine