Le Jardin Secret de Jean (Cont’Anim) Rue Souchet Chabanais

Le Jardin Secret de Jean (Cont’Anim)

Rue Souchet Fontaine Chabanais Charente

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

2026-04-25

Conte en hommage à Jean de la Quintinie jardinier du Roi Louis XIV, né à Chabanais en 1626. Tout public

Rue Souchet Fontaine Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine animetcompagnie16@gmail.com

English :

A tribute to Jean de la Quintinie, gardener to King Louis XIV, born in Chabanais in 1626. All audiences

