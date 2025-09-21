Le Jardin secret de Madame Élisabeth Domaine départemental de Madame Elisabeth Versailles

Le Jardin secret de Madame Élisabeth Dimanche 21 septembre, 11h00 Domaine départemental de Madame Elisabeth Yvelines

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Initiez-vous à l’art floral du XVIIIe siècle, au tirc à l’arc avec la Compagnie d’Arc des Bleus de Sèvres, à la broderie ou au canage,à une forme de « yoga-dansé » qui se pratiquait à la cours, mais également à la découverte du parc grâce à un jeu de piste extérieur pour toute la famille » A la recherche des essences perdues du carnet de botanique d’Elisabeth ».

Spectacles de théâtre, déambulation à cheval costumé, conférence sur l’art baroque, facteur d’arc mais aussi balades à poney seront proposées sur le parc.

Domaine départemental de Madame Elisabeth 73 Avenue de Paris, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 0139077878 https://www.destination-yvelines.fr/domaine-departemental-de-madame-elisabeth Dès le XIIe siècle, Montreuil est une modeste seigneurie possédant un petit manoir entouré de prairies, bois et marais. Cette campagne devient la promenade à la mode des habitants de Versailles.

La formation du domaine de Montreuil est l’œuvre du prince et de la princesse de Guéméné. Le couple, depuis 1764, loue quelques maisons, dans le secteur où sera constitué son domaine. Le bâtiment qui deviendra demeure de Madame Élisabeth, est celui ayant appartenu à une sous-gouvernante des Enfants de France, Louise-Sophie Cook. C’est cette maison que les Guéméné ont considérablement fait transformer. La réalisation des travaux est confiée à l’architecte Alexandre Louis Etable de La Brière. Si La Brière conserve certains bâtiments existants et y ajoutent des constructions neuves, d’autres parcelles sont aménagées entièrement par ses soins notamment l’orangerie. Contiguës à cette œuvre, on trouve alors la ferme, la maison du jardinier, la vacherie et la laiterie.

