Le jardin secret des archers : visite d’une Compagnie d’arc 1ère Compagnie d’Arc de Montreuil Montreuil

Le jardin secret des archers : visite d’une Compagnie d’arc 1ère Compagnie d’Arc de Montreuil Montreuil samedi 20 septembre 2025.

Le jardin secret des archers : visite d’une Compagnie d’arc Samedi 20 septembre, 13h30 1ère Compagnie d’Arc de Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Nous vous invitons à visiter la plus ancienne Compagnie d’Arc de Montreuil, fondée en 1811 et installée rue Gaston Lauriau depuis aussi longtemps.

1ère Compagnie d’Arc de Montreuil 14 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 88 01 98 http://1ciearcmontreuil.free.fr

Visite commentée

Première Compagnie d’Arc de Montreuil