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Le jardin sicilien qui donne sur l’Etna, vivai valverde, Valverde

Le jardin sicilien qui donne sur l’Etna, vivai valverde, Valverde

Le jardin sicilien qui donne sur l’Etna, vivai valverde, Valverde samedi 6 juin 2026.

Lieu : vivai valverde

Adresse : valverde

Ville : 95028 Valverde

Département : Catania

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Visite guidée du jardin 5,00 euros, réduction pour les enfants, plus de 65 ans, membres EtnaViva, Etna Garden Club, FAI, 3,00 euros

Le jardin sicilien qui donne sur l’Etna 6 et 7 juin vivai valverde Catania

Visite guidée du jardin 5,00 euros, réduction pour les enfants, plus de 65 ans, membres EtnaViva, Etna Garden Club, FAI, 3,00 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Un voyage à la découverte de l’histoire et des collections d’une petite pépinière sur les pentes de l’Etna. À la découverte de la manière dont les plantes peuvent raconter un territoire et comment l’histoire des jardins évolue avec le passage du temps.

vivai valverde valverde Valverde 95028 Catania Sicilia
Un voyage à la découverte de l’histoire et des collections d’une petite pépinière sur les pentes de l’Etna. À la découverte de la manière dont les plantes peuvent raconter un territoire et comment le…

©Giulia Amato