Le Jardin s’invite au Château Château de Crèvecoeur-en-Auge Mézidon Vallée d’Auge

Durant ces deux jours, des professionnels du jardin seront présents pour vous donner des conseils personnalisés. Vous pourrez participer à la vente de végétaux, mobilier de jardin et accessoires de motoculture tout en visitant le parc du château.

Le Château de Crèvecœur et la Société d’horticulture et de botanique de Lisieux organisent le temps d’un weekend un rendez-vous destiné aux amateurs et aux passionnés de plantes.

Durant ces deux jours, des professionnels du jardin pourront vous donner des conseils personnalisés.

De nombreuses animations viendront agrémenter votre visite vente de végétaux, conférences et ateliers pour toute la famille !

Au programme tout au long de la journée

* Foire aux plantes

* Stand conseil par la société d’horticulture de Lisieux

* Visite libre du château et des expositions

* Ateliers créatifs et cours d’art floral pour les enfants

Conférences

Samedi et dimanche

– 11h Cours de taille de fruitier par la société d’horticulture de Lisieux (dans le verger)

– 12h Cours de greffage de pommier par la société d’horticulture de Lisieux (dans le verger)

Dimanche seulement

15h30 Le sol vivant par Damien Toulemonde

En continu Quizz sur les outils anciens par Montviette Nature

Tombola avec tirage au sort

Restauration sur place .

Château de Crèvecoeur-en-Auge CREVECOEUR EN AUGE Mézidon Vallée d'Auge 14340 Calvados Normandie

English : Le Jardin s’invite au Château

Over the two days, garden professionals will be on hand to offer personalized advice. You’ll be able to take part in the sale of plants, garden furniture and motorcycle accessories, while visiting the château grounds.

German : Le Jardin s’invite au Château

An diesen beiden Tagen werden Gartenprofis anwesend sein, um Ihnen persönliche Ratschläge zu geben. Sie können am Verkauf von Pflanzen, Gartenmöbeln und Motorgerätezubehör teilnehmen und gleichzeitig den Schlosspark besichtigen.

Italiano :

Durante le due giornate, professionisti del giardinaggio saranno a disposizione per fornire consigli personalizzati. Potrete inoltre partecipare alla vendita di piante, mobili da giardino e accessori per il giardinaggio, visitando il parco del castello.

Espanol :

Durante dos días, profesionales de la jardinería le asesorarán de forma personalizada. También podrá participar en las ventas de plantas, muebles de jardín y accesorios de jardinería, mientras visita el recinto del castillo.

