Le Jardin sur la Moraine visites au profit de l’association Jardins & Santé, Le jardin sur la moraine, Saint-Baldoph

6 jardins privés de Chambéry et sa proximité ouverts les 6 & 7 juin au profit de JARDINS & SANTÉ : 4€ /visite, 10€/3 visites et+ Bénéfices reversés à Jardins & Santé . Enfants : gratuit Les jardins à visée thérapeutique : du 1er au 5 juin sont gratuits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite d’un jardin paysagé privé, Le jardin sur la moraine .

Plaisir de planter, toucher la terre, s’émerveiller devant une floraison, passer d’une friche de ronces à un espace d’agrément…C’est la promenade que nous vous proposons pour ce week-end au jardin . Dans nos massifs où dominent les rosiers (dont de grands lianes) les pivoines, les bulbes connus ou plus insolites, autour de notre mare naturelle que se partagent batraciens, libellules et flore aquatique et au pied d’un talus rocailleux où s’épanouissent les aromatiques, montagnardes et méditerranéennes ainsi que dans le potager familial. Le jardin profite également d’une bordure boisée procurant ombre et cachettes . Nous vous parlerons aussi du stockage de l’eau de pluie et de nos modes de cultures respectueux du vivant.

Deux animations pendant le week-end :

De la musique le samedi à 17h00 (réservé aux visiteurs avec billet . Au chapeau)

Une conférence naturaliste au jardin le dimanche à 15h00 :

La reproduction cachée des fleurs par Sébastien Lazzaroni ( Colocaterre)

( en écho au thème 2026 : La vue)

Les bénéfices des dons d’entrée seront reversés à l’association qui s’est fixé la mission de » permettre à toute personne accueillie dans un hôpital ou un établissement de soins d’avoir accès aux bienfaits d’un jardin à visée thérapeutique « .

Cette manifestation est organisée pour la 5ème année en Savoie et fédère cette année, à l’occasion des RDV aux Jardins, 6 jardins privés et 2 Jardins à visée thérapeutique ( financés par Jardins & Santé ) de Chambéry et sa proximité www.jardins-sante.org

Le jardin sur la moraine 139 chemin de la Colombe 73190 Saint-Baldoph Saint-Baldoph 73190 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.jardins-sante.org »}]

Au fil du temps, les rosiers lianes ont prospéré les plantations ont été adaptées aux conditions du sol st des besoins en eau.

La mare accueille une flore et une petite faune aquatiques pour le bonheur d’observations quotidiennes.

©catherine Danel