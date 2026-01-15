Le Jardinier Saint-André-les-Vergers

Le Jardinier

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 19:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Harry, jardinier poivre et sel, a la mémoire qui flanche ; il oublie les mots et le temps. Joe, petite pousse d’homme, a le moral en berne depuis que sa sœur est née. Lâchés par la société, tous deux vont se réfugier parmi les plantes, où la passion de l’un va submerger l’autre et les aider à apprivoiser la vieillesse et la vie…



Dans la vie, il y a des rencontres qui nous aident à grandir, à nous construire, et à devenir adultes.



Telle celle entre Joe et Harry deux regards, deux mondes, deux solitudes, et l’histoire d’une amitié forte qui se tisse au rythme des saisons.



En réunissant ces deux-là qui s’apprivoisent par le regard, les mots, les gestes, les silences, Mike Kenny célèbre le lien entre les générations, et questionne notre façon d’être au monde. Il s’interroge sur la trace et la mémoire. Que laisse-t-on à ceux qui nous suivent ? Quelle place accorde-t-on à nos aînés dans l’espace public ? Et, finalement, qu’est-ce qui compte le plus dans une vie.



La presse en parle Du très beau travail salué avec des applaudissements qui n’en finissaient pas. Une belle histoire transgénérationnelle sur la transmission du savoir .

Boîte à Culture



Distribution

Avec Brice Coupey

Texte Mike Kenny

Traduction Séverine Magois (éd Actes Sud-Papiers Heyoka jeunesse)

Scénographie Michel Gueldry

Mise en scène Agnès Renaud

Lumières Véronique Hemberger

Costumes et accessoires Anne Bothuon

Univers sonore Jean De Almeida

Régie Jérémy Pichereau .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

