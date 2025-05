Le jardins des Halles – Les halles de la Majour Marseille 2e Arrondissement, 30 mai 2025 18:00, Marseille 2e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Le jardins des Halles Du vendredi 30 au samedi 31 mai 2025 de 18h à 1h. Les halles de la Majour 12 Boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-30 18:00:00

fin : 2025-05-31 01:00:00

2025-05-30

Pour cette dernière date de mai aux Halles de la Major, on a décidé de mettre le feu !

Et pour marquer le coup, on invite notre cher Mofak pour un live ultra-funky de qualité !

Place à la funk, aux vibes ensoleillées et à un voyage musical dans le temps qui va faire groover vos âmes et vos baskets.

Comme tous les vendredis, c’est rendez-vous à la Major pour une soirée sous le signe de la fête, du partage et de la bonne humeur.

Au programme cocktails bien frais, tapas à tomber, coucher de soleil magique et good vibes à volonté



Mofak (live) le prince du G-Funk

Holy Brune aux platines avec classe

Dj Bedo Funk (Freaks Records) pour une ambiance 100% groove



Les jours rallongent, les cœurs s’emballent, la funk résonne…



L’été, l’amour, la musique que demander de plus ? .

Les halles de la Majour 12 Boulevard Jacques Saadé

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For this last date of May at Les Halles de la Major, we’ve decided to set the place alight!

And to mark the occasion, we’re inviting our very own Mofak for an ultra-funky, top-quality live show!

German :

Für dieses letzte Datum im Mai in Les Halles de la Major haben wir beschlossen, das Feuer zu entfachen!

Und um das zu markieren, laden wir unseren lieben Mofak für ein ultra-funkiges Live-Konzert der Extraklasse ein!

Italiano :

Per quest’ultima data di maggio a Les Halles de la Major, abbiamo deciso di infiammare il locale!

E per l’occasione, inviteremo il nostro Mofak per un live show ultra-funky!

Espanol :

Para esta última fecha de mayo en Les Halles de la Major, hemos decidido incendiar el lugar

Y para celebrarlo, hemos invitado a nuestro Mofak a un espectáculo en directo de lo más divertido

