Le jardins et les serres d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris jeudi 13 novembre 2025.
13 novembre 14 :30 Les serres
contemporaines d’Auteuil
Nous sommes dans l’un des quatre sites du jardin
botanique de la Ville de Paris. Le palmarium accueille, dans une ambiance
tropicale, un foisonnement de plantes exubérantes. Un dépaysement garantie
entre les palmiers, les ficus, les lianes… Installées sous une immense
verrière, les récentes serres contemporaines abritent quelques 1 000 plantes
tropicales de 500 espèces et variétés spectaculaires en provenance de quatre
continents.
Rendez-vous : entrée du jardin d’Auteuil, 3 avenue de
la porte d’Auteuil
Découverte des collections botaniques exotiques sous serre
Le jeudi 13 novembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris
education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature