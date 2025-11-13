Le jardins et les serres d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris

13 novembre 14 :30 Les serres

contemporaines d’Auteuil

Nous sommes dans l’un des quatre sites du jardin

botanique de la Ville de Paris. Le palmarium accueille, dans une ambiance

tropicale, un foisonnement de plantes exubérantes. Un dépaysement garantie

entre les palmiers, les ficus, les lianes… Installées sous une immense

verrière, les récentes serres contemporaines abritent quelques 1 000 plantes

tropicales de 500 espèces et variétés spectaculaires en provenance de quatre

continents.

Rendez-vous : entrée du jardin d’Auteuil, 3 avenue de

la porte d’Auteuil

Découverte des collections botaniques exotiques sous serre

Le jeudi 13 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris

Jardin des Serres d'Auteuil 3, avenue de la Porte-d'Auteuil 75016 Paris

education-environnement@paris.fr