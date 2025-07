Le Jazz bat La campagne 2025 Soirée du 12 juillet Place de la Nation Parthenay

Le Jazz bat La campagne 2025 Soirée du 12 juillet Place de la Nation Parthenay samedi 12 juillet 2025.

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Nola French Connection

Directement inspiré des marching-bands louisianais, Nola French

Connection transmet avec une grande fidélité l’esprit et la musique

des parades néo-orléanaises. Les riffs puissants des cuivres, ponctués

par des refrains enivrants, survolent l’implacable machine rythmique

dans la pure tradition des second-lines.

Mestica Social Club

Une invitation à la danse et au voyage ! Mestica Social Club distille une

musique ensoleillée surfant sur les influences afro-cubaines, jamaïcaines,

avec une pointe de funk. Les musiciens offrent un jeu traditionnel

entremêlé de programmations électroniques et de live looping.

Cuba do Ré, c’est la promesse d’un groupe de musique cubaine qui

vous fait voyager. Ces artistes cubains partagent la même passion

pour la culture musicale de leur île, et ils vous ouvrent avec bonheur

et bonne humeur leur répertoire. .

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine carug@pays-gatine.fr

