Le Jazz bat La campagne 2025 Soirée du 13 juillet Place de la Nation Parthenay

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

2025-07-13

Nola French Connection

Directement inspiré des marching-bands louisianais, Nola French

Connection transmet avec une grande fidélité l’esprit et la musique

des parades néo-orléanaises. Les riffs puissants des cuivres, ponctués

par des refrains enivrants, survolent l’implacable machine rythmique

dans la pure tradition des second-lines.

Samy Thiébault Quintet In Waves

Saxophoniste parmi les plus singuliers du jazz français, guidé par sa

passion du surf et son amour de l’océan, Samy Thiébault nous livre

avec son dernier album In Waves une oeuvre grandiose maniant

l’élévation, le fantastique et l’allégorie.

Lia Moon

Set électro jazz Lia Moon est une artiste profondément féministe qui propose dans son album des sujets des plus actuels.

Son crédo faire danser et voyager les gens tout en avançant sur un

chemin expérimental. .

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine carug@pays-gatine.fr

