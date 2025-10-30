LE JAZZ DANS TOUS SES ETATS 2 soirées, 4 duos L’Atelier Plouescat
L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Début : 2025-10-30 21:00:00
2025-10-30
Eric Seva & Daniel Zimmerman
Eric Le Lann & Noé Huchard
se produiront le 30 octobre à 21h
Ella Rabeson & Bruno Bellemin
Manuel Rocheman & Olivier Ker Ourio
se produiront le 06 novembre à 21h
Réservation à l’Office de Tourisme (au guichet ou par téléphone) .
L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18
