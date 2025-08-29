Le Jazz et la Java Salle Nuit de Noces Lannilis

Le Jazz et la Java Salle Nuit de Noces Lannilis samedi 28 mars 2026.

Le Jazz et la Java

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le comédien et chanteur Dominique Babilotte interprète Claude Nougaro avec un immense talent. Accompagné au piano par Jacky Bouilliol, c’est un magnifique hommage qu’il rend au chanteur toulousain, interprétant des airs connus, d’autres moins, incarnant totalement son personnage, tout en conservant son identité propre. .

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Jazz et la Java Lannilis a été mis à jour le 2025-08-29 par OT PAYS DES ABERS