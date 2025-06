Le jazz s’expose à Coutras – Espace exposition Maurice Druon Coutras 24 juin 2025 07:00

Gironde

Le jazz s'expose à Coutras Espace exposition Maurice Druon 12 Rue Saint Jean Coutras Gironde

Début : 2025-06-24

fin : 2025-09-11

2025-06-24

Cette exposition richement documentée plonge le visiteur au cœur de l’histoire du jazz, un genre musical né dans les quartiers populaires de la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle. Elle rappelle également ses racines profondes qui trouvent leur origine dans les chants de travail des esclaves

Les grands noms du jazz sont également à l’honneur, à travers des portraits détaillés. Parmi eux, Louis Armstrong, qui a contribué à populariser le jazz à l’échelle mondiale grâce à sa trompette et à sa voix inimitables ; John Coltrane, pionnier du jazz modal et du free jazz et Charlie Parker, génie du be-bop, dont l’influence perdure encore aujourd’hui.

Du 24 juin au 11 septembre

Espace exposition Maurice Druon .

Espace exposition Maurice Druon 12 Rue Saint Jean

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine

