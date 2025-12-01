Le jeu chez l’enfant traumatisé Salle Colloque 2 Bâtiment multimédia Aix-en-Provence

Le jeu chez l’enfant traumatisé

Lundi 1er décembre 2025 de 14h30 à 16h. Salle Colloque 2 Bâtiment multimédia 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-12-01 14:30:00

fin : 2025-12-01 16:00:00

Roberto Benigni a réalisé et joué dans La vie est belle . Ce film illustre notre propos sur le ressaisissement de soi, par le jeu d’un imaginaire partagé entre un père et son fils, au camp d’Auschwitz-Birkenau.

Par l’humour, la résilience du père entraîne celle du fils, les préservant l’un l’autre de tout traumatisme. Cette fiction m’a aidé à penser la conférence.



1. La vie est belle

2. Les jeux de l’enfance

3. L’événement traumatique

4. Conséquences du trauma

5. Défenses du moi

6. Résilience et traumatisme

7. Le jeu symbolique. Ateliers de symbolisation Le cas de Camille



Objectifs Décrire une clinique résolument humaine soutenant, et, contenant par le jeu de rôle, l’expression des blessures traumatiques d’un groupe d’enfants abusés. Une voie de résilience de traumatisme. .

Salle Colloque 2 Bâtiment multimédia 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

English :

Roberto Benigni directed and starred in La vie est belle . This film illustrates our point about reclaiming the self, through the interplay of a shared imagination between a father and son, in the Auschwitz-Birkenau camp.

German :

Roberto Benigni führte Regie und spielte in Das Leben ist schön . Dieser Film illustriert unsere Ausführungen über die Wiedererlangung des Selbst durch das Spiel einer gemeinsamen Vorstellungskraft zwischen Vater und Sohn im Lager Auschwitz-Birkenau.

Italiano :

Roberto Benigni ha diretto e interpretato La vie est belle . Questo film illustra il nostro punto di vista su come un padre e un figlio fanno i conti con le loro vite nel campo di Auschwitz-Birkenau.

Espanol :

Roberto Benigni dirigió y protagonizó La vie est belle . Esta película ilustra nuestro punto de vista sobre cómo un padre y su hijo se enfrentan a sus propias vidas en el campo de Auschwitz-Birkenau.

