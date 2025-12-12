LE JEU DE CETTE FAMILLE – LA LUNA NEGRA Bayonne

LE JEU DE CETTE FAMILLE Début : 2026-05-08 à 15:00. Tarif : – euros.

Ah si seulement on pouvait choisir sa famille comme dans un jeu des 7 familles ! C’est ce que doit se dire Laura, une working-girl qui a tiré les mauvaises cartes : Catherine, une mère invasive et autoritaire ; Raymond, un père inexistant qui survit entre petites magouilles et arnaques de quartier ; Julien son petit-ami, un “adulescent” qui passe ses journées à regarder des séries, à jouer sur sa console et à lui mentir sur sa recherche d’emploi. Fatiguée de tout gérer, elle décide de modifier la donne. Afin de changer le comportement de Julien, elle organise une rencontre entre lui et son père, qu’elle fait passer pour un grand PDG obnubilé par le travail. Mais Raymond prend des initiatives rocambolesques qui transforment cette simple rencontre en un cauchemar sans fin pour Julien. Faites vos jeux, rien ne va plus !Avec : Jean-Marc Magnoni, Romain Henry, Violette BlanckaertTout public

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64