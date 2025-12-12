LE JEU DE LA VERITE – APOLLO THEATRE Paris

LE JEU DE LA VERITE Début : 2026-02-04 à 19:30. Tarif : – euros.

LE JEU DE LA VÉRITÉTrois jeunes trentenaires, potes depuis toujours, se retrouvent régulièrement pour diner.Un soir, celui qui les reçoit leur fait une surprise : leur amie d’enfance également, la bombe du lycée qui faisait battre leurs coeurs d’ados, va les rejoindre. Une surprise de taille les attend… Avec Adil Rami, Manon Sachot, Sam Lellouche, Rudy DoukhanÉcrite et mise en scene par Philippe LelloucheAssisté de Géraldine SultanCoproduction Friends Zone et Les Grands Théâtres

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75