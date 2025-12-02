Le jeu de la vitrine de l’OT Office de Tourisme du Haut-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Le jeu de la vitrine de l’OT

Office de Tourisme du Haut-Lignon 2 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-12-02

fin : 2025-12-30

2025-12-02

Devinez et gagnez. ! Tentez de remporter le panier garni artisanal et bien-être ou gourmand en estimant son juste poids.

Un panier différent dans nos bureaux d’accueil du Chambon/Lignon et de Tence.

English :

Guess and win! Try to win the artisanal and well-being or gourmet gift basket by estimating its weight.

Different baskets available at our reception desks in Le Chambon/Lignon and Tence.

