Le jeu de la vitrine de l’OT Office de Tourisme du Haut-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Début : Dimanche 2025-12-02
fin : 2025-12-30
2025-12-02
Devinez et gagnez. ! Tentez de remporter le panier garni artisanal et bien-être ou gourmand en estimant son juste poids.
Un panier différent dans nos bureaux d’accueil du Chambon/Lignon et de Tence.
Office de Tourisme du Haut-Lignon 2 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Guess and win! Try to win the artisanal and well-being or gourmet gift basket by estimating its weight.
Different baskets available at our reception desks in Le Chambon/Lignon and Tence.
