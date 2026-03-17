Le jeu de l’amour et du hasard – Collectif l’Emeute Le Grand Logis Bruz Jeudi 30 avril, 20h30 Sur réservation, de 9€ à 20€

Pour sonder la sincérité de son destiné, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette. Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin.

Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans l’avoir jamais rencontré, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette.

Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin. Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard et d’amour orchestré par le père de Silvia et son fils Mario.

Parviendront-ils à sortir de ce cruel labyrinthe amoureux ? C’est évidemment tout l’enjeu de ce scénario génial, épuisant pour ceux qui en sont les victimes, réjouissant pour ceux qui les manipulent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T22:00:00.000+02:00

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accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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