Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, par la Cie Gai Saber Richelieu

Jardin de l’Espace Richelieu Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-08

Pour l’été 2025, la compagnie Gai Saber s’empare du Jeu de l’Amour et du Hasard de Marivaux.

En ces temps de faux-semblants, de fake news et de manipulations en tout genre, la pièce de Marivaux tombe à pic. Les maîtres glissent dans la peau des valets et les valets dans les habits des maîtres. Les convenances volent en éclats, les manières déraillent, les sentiments se troublent et s’emballent, le monde est sens dessus dessous.

Quels sont, aujourd’hui, les nouveaux codes sociaux ? Quels masques portons-nous dans nos jeux de séduction, d’ambition ou de pouvoir ?

Cette sarabande nous invite à nous interroger sur les règles du jeu social, tandis que l’amour triomphe, dans un grand éclat de rire qui emporte tout sur son passage. 12 .

Jardin de l’Espace Richelieu Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 13 65

English :

For the summer of 2025, the Gai Saber company takes on Marivaux?s Jeu de l?Amour et du Hasard.

In these times of pretense, fake news and manipulation of all kinds, Marivaux?s play is a perfect fit. The masters slip into the shoes of the jacks, and the jacks into the clothes of the masters.

German :

Für den Sommer 2025 nimmt sich die Theatergruppe Gai Saber Marivaux’ Spiel der Liebe und des Zufalls vor.

In Zeiten von Scheinheiligkeit, Fake News und Manipulationen aller Art kommt Marivaux’ Stück gerade recht. Die Herren schlüpfen in die Haut der Buben und die Buben in die Kleider der Herren.

Italiano :

Per l’estate 2025, la compagnia Gai Saber affronta il Jeu de l’Amour et du Hasard di Marivaux.

In questi tempi di finzioni, fake news e manipolazioni di ogni tipo, l’opera di Marivaux arriva proprio al momento giusto. I padroni si infilano nei panni dei servi e i servi nei vestiti dei padroni.

Espanol :

Para el verano de 2025, la compañía Gai Saber retoma el Jeu de l’Amour et du Hasard de Marivaux.

En estos tiempos de fingimiento, noticias falsas y manipulaciones de todo tipo, la obra de Marivaux llega en el momento justo. Los amos se meten en la piel de los criados y los criados en la ropa de los amos.

