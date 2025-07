Le Jeu de l’Amour et du Hasard Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Mézeray

La Duthée Mézeray Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-08-24 19:30:00

fin : 2025-08-24 21:00:00

2025-08-24

Lutte des coeurs et coeurs en lutte / La grande comédie romantique de Marivaux succès du festival d’Avignon depuis 2023 !

Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans l’avoir jamais rencontré, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette.

Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin.

Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard et d’amour orchestré par le père de Silvia et son fils Mario.

Parviendront-ils à sortir de ce cruel labyrinthe amoureux ?

C’est évidemment tout l’enjeu de ce scénario génial, épuisant pour ceux qui en sont les victimes, réjouissant pour ceux qui les manipulent.

Dissection du sentiment amoureux et insurrection de la jeunesse une insatiable quête de vérité…

Un spectacle créé en 2022, succès du Festival d’Avignon Off 2023 et 2024, joué plus de 250 fois en tournée nationale et internationale (Festival d’Anjou 2024 et 2025, Nuits de la Mayenne, Alliance Française Marrakech et Rabat, Suisse…)

Le Collectif l’Emeute nous fait le plaisir de revenir cette année, après un nouveau Festival Off d’Avignon en juillet et avant d’entamer 4 mois à l’affiche du Théâtre des Mathurins Paris à la rentrée.

Conseillé + 10 ans, représentation en plein air.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Duthée Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

