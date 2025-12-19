LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16.8 – 16.8 – 22.8 EUR

16.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-21 21:45:00

Date(s) :

2026-02-12

Cette comédie en trois actes de Marivaux, représentée pour la première fois en 1730, s’ouvre sur les états d’âme d’une jeune Marquise, Silvia, qui se voit promise à un jeune homme, Dorante, qu’elle ne connaît pas.

Pour mieux le connaître, elle décide d’échanger son rôle avec sa servante. De son côté, Dorante a la même idée avec son valet. S’ensuivent des déguisements et des quiproquos amusants, sous l’œil complice des pères, où l’amour finit par tout bouleverser. 16.8 .

English :

Marivaux?s three-act comedy, first performed in 1730, opens with the moods of a young Marquise, Silvia, who finds herself promised to a young man, Dorante, whom she doesn?t know.

