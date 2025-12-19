LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse jeudi 12 février 2026.
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16.8 – 16.8 – 22.8 EUR
Début : 2026-02-12 20:30:00
fin : 2026-02-21 21:45:00
2026-02-12
Cette comédie en trois actes de Marivaux, représentée pour la première fois en 1730, s’ouvre sur les états d’âme d’une jeune Marquise, Silvia, qui se voit promise à un jeune homme, Dorante, qu’elle ne connaît pas.
Pour mieux le connaître, elle décide d’échanger son rôle avec sa servante. De son côté, Dorante a la même idée avec son valet. S’ensuivent des déguisements et des quiproquos amusants, sous l’œil complice des pères, où l’amour finit par tout bouleverser. 16.8 .
Marivaux?s three-act comedy, first performed in 1730, opens with the moods of a young Marquise, Silvia, who finds herself promised to a young man, Dorante, whom she doesn?t know.
