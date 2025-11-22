Le jeu de l’amour et du hasard Vesc

Le jeu de l’amour et du hasard Vesc samedi 22 novembre 2025.

Le jeu de l’amour et du hasard

Domaine de Damian Vesc Drôme

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : 2025-11-22

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 20:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Une des pièces les plus connues de Marivaux. Amour, doutes, inégalités, avenir, farce des thèmes abordés dans cette pièce encore très actuelle.

Silvia craint de se marier avec Dorante, qu’elle ne connaît pas. Alors elle décide d’échanger son rôle.

Domaine de Damian Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 21 87 60 compagnie.nandi@gmail.com

English :

One of Marivaux’s best-known plays. Love, doubts, inequality, the future, farce: these are the themes addressed in this play, which is still very relevant today.

Silvia is afraid of marrying Dorante, whom she doesn’t know. So she decides to swap roles.

German :

Eines der bekanntesten Stücke von Marivaux. Liebe, Zweifel, Ungleichheit, Zukunft, Farce: Themen, die in diesem immer noch sehr aktuellen Stück angesprochen werden.

Silvia hat Angst davor, Dorante zu heiraten, den sie nicht kennt. Also beschließt sie, die Rollen zu tauschen.

Italiano :

Una delle opere più conosciute di Marivaux. L’amore, i dubbi, la disuguaglianza, il futuro, la farsa: sono questi i temi affrontati in questa commedia, ancora oggi molto attuale.

Silvia ha paura di sposare Dorante, che non conosce. Decide quindi di scambiarsi i ruoli.

Espanol :

Una de las obras más conocidas de Marivaux. El amor, las dudas, la desigualdad, el futuro, la farsa: estos son los temas abordados en esta obra, que sigue siendo de gran actualidad.

Silvia tiene miedo de casarse con Dorante, a quien no conoce. Así que decide intercambiar los papeles.

