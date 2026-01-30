Le jeu de l’Odyssée Terre-Océan Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet
Le jeu de l’Odyssée Terre-Océan Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet mercredi 4 mars 2026.
Le jeu de l’Odyssée Terre-Océan
Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Vous souhaitez en savoir plus sur la sensibilisation et la préservation de l’environnement marin et terrestre ?
Autour d’un jeu ludique, découvrez et comprenez les relations entre la Terre, l’Océan et le vivant.
Le but du jeu ? Réussir à faire le tour du plateau.
Comment ? Il vous suffira de réussir les défis et répondre correctement aux questions !
Vous êtes prêts ? C’est parti !
Animé par la Water Family.
Tout public à partir de 7 ans. .
Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
