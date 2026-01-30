Le jeu de l’Odyssée Terre-Océan Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet

Le jeu de l’Odyssée Terre-Océan

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Vous souhaitez en savoir plus sur la sensibilisation et la préservation de l’environnement marin et terrestre ?

Autour d’un jeu ludique, découvrez et comprenez les relations entre la Terre, l’Océan et le vivant.

Le but du jeu ? Réussir à faire le tour du plateau.

Comment ? Il vous suffira de réussir les défis et répondre correctement aux questions !

Vous êtes prêts ? C’est parti !

Animé par la Water Family.

Tout public à partir de 7 ans. .

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le jeu de l’Odyssée Terre-Océan

L’événement Le jeu de l’Odyssée Terre-Océan Anglet a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Anglet