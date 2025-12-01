Le jeu de piste… sur pistes ! Montagnard comme un isard ! Station de ski Gavarnie-Gèdre

Le jeu de piste… sur pistes ! Montagnard comme un isard !

Le patrimoine pyrénéen mis à l’honneur à travers des énigmes pour petits et grands ! La station, en partenariat avec le Parc national des Pyrénées, est fière de vous présenter une expérience unique et immersive un jeu de piste…sur les pistes évidement, conçu pour les amateurs de mystères, de nature et d’aventures. Cette activité innovante allie le plaisir du ski à l’excitation d’un jeu en famille, offrant une nouvelle dimension au séjour à la station de Gavarnie-Gèdre ! Destiné aux skieurs, ce jeu propose de résoudre des énigmes disséminées sur les espaces accessibles aux débutants. Le thème de ce jeu, n’est autre que l’animal emblématique du Parc National des Pyrénées, également choisi comme mascotte pour la station l’isard ! Les skieurs seront invités à dévaler les pistes et à rester attentifs, car les énigmes s’y cachent ! En famille, ce sera aussi l’occasion de découvrir la faune pyrénéenne, tout en admirant le panorama exceptionnel ! L’isard est une espèce emblématique du patrimoine pyrénéen. Il peuple notamment les sommets du secteur de Gavarnie-Gèdre. La pente est son domaine, c’est l’un des meilleurs montagnards qu’il soit ! Et toi, es-tu aussi montagnard que l’isard ! C’est ce qu’on va voir ! Pars à l’aventure à travers la station ! Devine chaque mot qui se cache derrière les 8 énigmes, note-les soigneusement, pour trouver à la fin le mot mystère ! Prêt pour la quête ?

Le jeu est accessible aux enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’adultes.

Ce jeu est gratuit, réservé exclusivement aux détenteurs d’un forfait de ski.

Les skieurs devront s’emparer du plan des pistes, où se trouve un encart dédié au jeu, un stylo vous sera offert en billetterie pour y noter vos réponses !

Une fois terminé, les joueurs seront invités à se rendre sur cette page pour y inscrire le mot mystère trouvé et leurs coordonnées !

La participation au jeu permettra aux skieurs d’être tiré au sort pour tenter de remporter de nombreux lots ! Le tirage au sort aura lieu sur les réseaux sociaux en fin de saison, restez bien connectés ! .

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Pyrenean heritage in the spotlight, with riddles for young and old! The resort, in partnership with the Pyrenees National Park, is proud to present a unique and immersive experience: a treasure hunt…on the slopes of course, designed for lovers of mystery, nature and adventure. This innovative activity combines the pleasure of skiing with the excitement of a family game, adding a new dimension to your stay at Gavarnie-Gèdre! Aimed at skiers, the game involves solving riddles scattered around areas accessible to beginners. The theme of the game is none other than the emblematic animal of the Pyrenees National Park, also chosen as the resort’s mascot: the isard! Skiers will be invited to take to the slopes and keep their eyes peeled, as the riddles lurk in the background! Families will also have the opportunity to discover the fauna of the Pyrenees, while admiring the exceptional panorama! The isard is an emblematic species of the Pyrenean heritage. In particular, it populates the summits of the Gavarnie-Gèdre sector. The slope is his domain, and he’s one of the best mountaineers there is! And are you as mountain-loving as the isard? Let’s find out! Go on an adventure through the resort! Guess each word behind the 8 riddles, and write them down carefully, so you can find the mystery word at the end! Ready for the quest?

