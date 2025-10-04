Le jeu d’échecs Bibliothèque La Durance Cavaillon

Le jeu d'échecs Bibliothèque La Durance Cavaillon samedi 4 octobre 2025.

Le jeu d’échecs Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque La Durance Vaucluse

Gratuit, ateliers d’initiation sur inscription à partir de 6 ans

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Venez vous amuser en famille grâce au jeu d’échecs ! Différentes activités seront proposées : initiations sur échiquier géant, défis ludiques et dynamiques, parties avec Alexandre Pottier (La Terre en tête), plusieurs fois champion et vice-champion de France (en équipes jeunes), champion d’Ile-de-France en 2017, classé à plus de 2000 ELO.

Des jeux de table seront également à disposition pour jouer en famille ou entre amis et bénéficier de conseils pour progresser !

Initiation au jeu d’échecs par l’association La Terre en tête : 11h / 14h30 / 15h30

Réservation, à partir de 6 ans

Bibliothèque La Durance 60 rue Veran rousset 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.76.21.48. https://www.mediathequeslmv.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.76.21.48. »}] Parking (4 places PMR)

Arrêt de bus Ligne B

Rampe d’accès PMR

