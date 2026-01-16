Le jeu des 1000 euros !

38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-02-17 17:00:00

fin : 2026-02-17 20:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Venez tenter votre chance ou rejoindre le public !

Le mythique jeu de France Inter, plus ancien jeu radiophonique de l’Hexagone.Tout public

0 .

38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your luck or join the audience!

France Inter’s legendary game show, the oldest radio game show in France.

L’événement Le jeu des 1000 euros ! Kanfen a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS