Le jeu des 1000 euros ! Kanfen
Le jeu des 1000 euros ! Kanfen mardi 17 février 2026.
Le jeu des 1000 euros !
38 rue de Hettange Kanfen Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-02-17 17:00:00
fin : 2026-02-17 20:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Venez tenter votre chance ou rejoindre le public !
Le mythique jeu de France Inter, plus ancien jeu radiophonique de l’Hexagone.Tout public
0 .
38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck or join the audience!
France Inter’s legendary game show, the oldest radio game show in France.
L’événement Le jeu des 1000 euros ! Kanfen a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS