Le jeu des 1000€ salle des fêtes Saint-Bardoux jeudi 2 octobre 2025.

salle des fêtes 1 route de Saint Donat Saint-Bardoux Drôme

Début : 2025-10-02 17:00:00

fin : 2025-10-02 20:00:00

2025-10-02

Jeu de culture générale depuis 1958 sur la radio France inter.

salle des fêtes 1 route de Saint Donat Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 57 98 saintbardoux@valenceromansagglo.fr

English :

General culture game show since 1958 on France inter radio.

German :

Spiel zur Allgemeinbildung seit 1958 auf dem Radiosender France inter.

Italiano :

Gioco di conoscenza generale trasmesso da France inter radio dal 1958.

Espanol :

Concurso de cultura general emitido en France inter radio desde 1958.

