Le jeu des 1000€ salle des fêtes Saint-Bardoux jeudi 2 octobre 2025.
salle des fêtes 1 route de Saint Donat Saint-Bardoux Drôme
Début : 2025-10-02 17:00:00
fin : 2025-10-02 20:00:00
2025-10-02
Jeu de culture générale depuis 1958 sur la radio France inter.
salle des fêtes 1 route de Saint Donat Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 57 98 saintbardoux@valenceromansagglo.fr
English :
General culture game show since 1958 on France inter radio.
German :
Spiel zur Allgemeinbildung seit 1958 auf dem Radiosender France inter.
Italiano :
Gioco di conoscenza generale trasmesso da France inter radio dal 1958.
Espanol :
Concurso de cultura general emitido en France inter radio desde 1958.
