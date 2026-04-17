Cabourg

Le jeu des anomalies

Centre-ville Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-17

C’est le moment de mettre vos talents d’enquêteur à l’épreuve afin de retrouver l’objet insolite dissimulé dans les vitrines des commerces participants.

C’est le moment de mettre vos talents d’enquêteur à l’épreuve afin de retrouver l’objet insolite dissimulé dans les vitrines des commerces participants !

La remise des prix aura lieu le 24/04 à 14h30, devant la cave Le Carpedien pour récompenser les bulletins ayant proposé toutes les bonnes réponses. .

Centre-ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Le jeu des anomalies

It’s time to put your investigative skills to the test and find the unusual object hidden in the windows of participating businesses.

L’événement Le jeu des anomalies Cabourg a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cabourg