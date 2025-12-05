Le Jeu des étoiles de Noël Centre-ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux
Le Jeu des étoiles de Noël Centre-ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 20 décembre 2025.
Le Jeu des étoiles de Noël
Centre-ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux Centre historique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-20
fin : 2025-01-03
Date(s) :
2025-12-20
Les lutins du Père Noël ont caché 5 étoiles de Noël dans le centre historique de St-Paul-Trois-Châteaux. Résous les énigmes, retrouve les étoiles et découvre le mot mystère ! Une surprise t’attend à l’Office de Tourisme si tu trouves la bonne réponse…
.
Centre-ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux Centre historique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 59 60 communication@drome-sud-provence.com
English :
Santa’s elves have hidden 5 Christmas stars in the historic center of St-Paul-Trois-Châteaux. Solve the riddles, find the stars and discover the mystery word! A surprise awaits you at the Tourist Office if you find the right answer?
L’événement Le Jeu des étoiles de Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence