Le Jeu des étoiles de Noël Centre-ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux

Le Jeu des étoiles de Noël

Centre-ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux Centre historique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Les lutins du Père Noël ont caché 5 étoiles de Noël dans le centre historique de St-Paul-Trois-Châteaux. Résous les énigmes, retrouve les étoiles et découvre le mot mystère ! Une surprise t’attend à l’Office de Tourisme si tu trouves la bonne réponse…

English :

Santa’s elves have hidden 5 Christmas stars in the historic center of St-Paul-Trois-Châteaux. Solve the riddles, find the stars and discover the mystery word! A surprise awaits you at the Tourist Office if you find the right answer?

