Le jeu des Lutins Thionville

Le jeu des Lutins

Cour du Château Thionville Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-30 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31 2026-01-03

Noël approche à grand pas et tous les cadeaux ne sont pas encore fabriqués. Le Père Noël ne sera pas content si sa hotte est à moitié vide. Vite, les lutins doivent trouver une solution !

Ils ont alors une idée lumineuse se servir dans les vitrines du musée un beau bijou pour maman, un vase bien décoré pour mamie, une grande épée pour papa … Le choix est grand !

Douze lutins se portent volontaires et se glissent dans le musée la nuit du 20 décembre pour dérober les futurs cadeaux. Pour passer inaperçus la journée, ils se transforment en petites statuettes de bois afin de se confondre avec les œuvres exposées.

Le temps presse, le Père Noël va bientôt partir livrer ses cadeaux.

Il faut éviter que les lutins remplissent la hotte avec les objets pris dans les vitrines !

Le conservateur du musée demande de l’aide aux enfants afin de retrouver ces malins petits lutins.

Un cadeau récompensera les plus chanceux, tirés au sort parmi les bonnes réponses.Enfants

English :

Christmas is fast approaching, and not all the presents have been made yet. Santa won’t be happy if his sack is half empty. The elves have to find a solution fast!

They come up with a brilliant idea: help themselves to the museum’s display cases: a beautiful piece of jewelry for Mom, a well-decorated vase for Grandma, a big sword for Dad? The choice is endless!

Twelve elves volunteer to sneak into the museum on the night of December 20 to steal future gifts. To go unnoticed during the day, they transform themselves into little wooden statuettes to blend in with the works on display.

Time is running out as Santa Claus is about to leave to deliver his presents.

The elves must not fill the sack with objects taken from the display cases!

The museum curator enlists the help of the children to find these clever little elves.

The lucky ones will be rewarded with a gift, chosen at random from among the correct answers.

German :

Weihnachten steht vor der Tür und noch sind nicht alle Geschenke gebastelt. Der Weihnachtsmann wird nicht glücklich sein, wenn sein Sack halb leer ist. Schnell müssen die Wichtel eine Lösung finden!

Da haben sie eine zündende Idee: Sie bedienen sich an den Vitrinen des Museums: Ein schönes Schmuckstück für Mama, eine schön dekorierte Vase für Oma, ein großes Schwert für Papa? Die Auswahl ist groß!

Zwölf Wichtel melden sich freiwillig und schleichen sich in der Nacht des 20. Dezembers ins Museum, um die zukünftigen Geschenke zu stehlen. Um tagsüber unbemerkt zu bleiben, verwandeln sie sich in kleine Holzfiguren, um mit den ausgestellten Kunstwerken zu verschmelzen.

Die Zeit drängt, denn der Weihnachtsmann wird sich bald auf den Weg machen, um seine Geschenke auszuliefern.

Es muss verhindert werden, dass die Wichtel den Sack mit den aus den Vitrinen entnommenen Gegenständen füllen!

Der Kurator des Museums bittet die Kinder um Hilfe, um die schlauen kleinen Kobolde zu finden.

Unter den richtigen Antworten werden die Glücklichen ausgelost und mit einem Geschenk belohnt.

Italiano :

Il Natale si avvicina rapidamente e non tutti i regali sono ancora stati fatti. Babbo Natale non sarà contento se il suo sacco è mezzo vuoto. Gli elfi devono trovare una soluzione in fretta!

Così gli viene un’idea geniale: servirsi dei regali nelle vetrine del museo: un bel gioiello per la mamma, un vaso ben decorato per la nonna, una grande spada per il papà? C’è solo l’imbarazzo della scelta!

Dodici elfi si sono offerti di intrufolarsi nel museo la notte del 20 dicembre per rubare i futuri regali. Per passare inosservati durante il giorno, si trasformano in statuette di legno per confondersi con le opere esposte.

Il tempo stringe, perché Babbo Natale partirà presto per consegnare i regali.

Gli elfi non devono riempire il sacco con oggetti presi dalle vetrine!

Il curatore del museo chiede aiuto ai bambini per trovare questi piccoli elfi intelligenti.

I più fortunati saranno premiati con un regalo, scelto a caso tra le risposte corrette.

Espanol :

La Navidad se acerca rápidamente y aún no se han hecho todos los regalos. Papá Noel no estará contento si su saco está medio vacío. Los elfos tienen que encontrar rápidamente una solución

Así que se les ocurre una idea brillante: servirse ellos mismos los regalos de las vitrinas del museo: una bonita joya para mamá, un jarrón bien decorado para la abuela, una gran espada para papá.. Hay mucho donde elegir

Doce duendes se ofrecieron voluntarios para colarse en el museo la noche del 20 de diciembre y robar los futuros regalos. Para pasar desapercibidos durante el día, se transforman en pequeñas estatuillas de madera para confundirse con las obras expuestas.

El tiempo apremia, ya que Papá Noel no tardará en salir para entregar sus regalos.

Los duendes no deben llenar el saco con objetos sacados de las vitrinas

El conservador del museo pide ayuda a los niños para encontrar a estos ingeniosos duendecillos.

Los afortunados serán recompensados con un regalo, elegido al azar entre las respuestas correctas.

