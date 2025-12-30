LE JEU DES SANS FAMILLES LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon

LE JEU DES SANS FAMILLES Début : 2026-03-21 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour combler la solitude, certains enfants s’imaginent un ou une amie imaginaire.Nasser a 33 ans, il est adulte …Enfin presque. Il ne fait jamais les choses à moitié car il est entier. Petit mais entier. Pour combler sa solitude, il s’est inventé un monde. Venez le découvrir.Son jeu des sans famille incontournable est frais comme un bonbon acidulé. Si le rire était remboursé par la sécurité sociale, votre carte vitale chaufferait autant que votre carte bleue en période de soldes.

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84