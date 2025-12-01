Le jeu des vitrines T’CAP Place de l’Hôtel de Ville Tence
Le jeu des vitrines T’CAP Place de l’Hôtel de Ville Tence lundi 1 décembre 2025.
Le jeu des vitrines T’CAP
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-01
Venez trouver un objet d’été caché dans les vitrines des commerçants T’CAP.
Lots T’CAP à gagner pour les enfants de 3 à 12 ans, garçons et filles.
.
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes tcaptence43@gmail.com
English :
Come and find a summer object hidden in the windows of T?CAP retailers.
T?CAP prizes to be won by boys and girls aged 3 to 12.
L’événement Le jeu des vitrines T’CAP Tence a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon