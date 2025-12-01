Le jeu des vitrines T’CAP Place de l’Hôtel de Ville Tence

Le jeu des vitrines T’CAP

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-01

Venez trouver un objet d’été caché dans les vitrines des commerçants T’CAP.

Lots T’CAP à gagner pour les enfants de 3 à 12 ans, garçons et filles.

.

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes tcaptence43@gmail.com

English :

Come and find a summer object hidden in the windows of T?CAP retailers.

T?CAP prizes to be won by boys and girls aged 3 to 12.

L’événement Le jeu des vitrines T’CAP Tence a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon