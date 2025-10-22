Le Jeu du Loup-Garou La Médiathèque La Médiathèque Trouville-sur-Mer

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 19:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Un jeu collectif de stratégie et de bluff pour 8 à 20 joueurs. Observation, rires et suspense garantis ! Les 22 et 29 octobre à 18 h, à la Médiathèque.

Entrez dans le village mystérieux de Thiercelieux et plongez dans une aventure où bluff, stratégie et observation sont vos meilleures armes. Innocent ou loup-garou ? À vous de convaincre et de déjouer les pièges pour survivre.

Un jeu collectif incontournable, idéal pour rire, réfléchir et partager un moment unique en groupe. De 8 à 20 joueurs, dès 8 ans.

Tarif 5 €/personne. Places limitées.

Réservation indispensable à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne.

Ouverture des inscriptions directement à l’accueil de l’Office de Tourisme dès le mercredi 15 octobre, et en ligne à partir du vendredi 17 octobre à 8 h https://boutique.trouvillesurmer.org. Aucune inscription par téléphone. .

English : Le Jeu du Loup-Garou La Médiathèque

A collective game of strategy and bluffing for 8 to 20 players. Observation, laughter and suspense guaranteed! October 22 and 29 at 6pm, at the Médiathèque.

German : Le Jeu du Loup-Garou La Médiathèque

Ein kollektives Strategie- und Bluffspiel für 8 bis 20 Spieler. Beobachtung, Lachen und Spannung sind garantiert! Am 22. und 29. Oktober um 18 Uhr in der Mediathek.

Italiano :

Un gioco collettivo di strategia e bluff per 8-20 giocatori. Osservazione, risate e suspense garantite! 22 e 29 ottobre alle 18.00, presso la Médiathèque.

Espanol :

Un juego colectivo de estrategia y faroles para 8 a 20 jugadores. Observación, risas y suspense garantizados 22 y 29 de octubre a las 18:00 h, en la Médiathèque.

