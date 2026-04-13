Le jeu vidéo, un moment familial ! Bibliothèque Triangle Rennes
Le jeu vidéo, un moment familial ! Bibliothèque Triangle Rennes mercredi 15 avril 2026.
Le jeu vidéo, un moment familial ! Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 15 avril, 15h30
Après-midi jeux vidéos
Un après-midi dédié aux jeux vidéos où vous pourrez découvrir et tester en famille des références de jeux gratuits à emporter chez soi.
Familles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93
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