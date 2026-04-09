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Le jeu vidéo, un moment familial ! Bibliothèque Triangle Rennes

Le jeu vidéo, un moment familial ! Bibliothèque Triangle Rennes

Le jeu vidéo, un moment familial ! Bibliothèque Triangle Rennes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Triangle

Adresse : 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Le jeu vidéo, un moment familial ! Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 15 avril, 15h30 Ille-et-Vilaine

Après-midi jeux vidéos

Un après-midi dédié aux jeux vidéos où vous pourrez découvrir et tester en famille des références de jeux gratuits à emporter chez soi.
Familles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93


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