Le jeudi, c’est visite guidée ! Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

Le jeudi, c’est visite guidée ! Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua jeudi 23 octobre 2025.

Le jeudi, c’est visite guidée !

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Entrée musée comprise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-30 15:45:00

Date(s) :

2025-10-23

Le jeudi des vacances, c’est visite guidée au musée !

Le musée vous propose une visite guidée thématique.

.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr

English :

Guided tours at the museum on vacation Thursdays!

The museum offers a themed guided tour.

German :

Am Donnerstag in den Ferien heißt es: Führung im Museum!

Das Museum bietet Ihnen eine thematische Führung an.

Italiano :

Il giovedì di festa è una visita guidata al museo!

Il museo offre una visita guidata a tema.

Espanol :

Los jueves de vacaciones hay visita guiada al museo

El museo ofrece una visita guiada temática.

L’événement Le jeudi, c’est visite guidée ! Nantua a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme du Haut-Bugey