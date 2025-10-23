Le jeudi, c’est visite guidée ! Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua
Le jeudi, c'est visite guidée ! Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain Nantua jeudi 23 octobre 2025.
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Entrée musée comprise
Début : Jeudi 2025-10-23 15:00:00
fin : 2025-10-30 15:45:00
2025-10-23
Le jeudi des vacances, c’est visite guidée au musée !
Le musée vous propose une visite guidée thématique.
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr
English :
Guided tours at the museum on vacation Thursdays!
The museum offers a themed guided tour.
German :
Am Donnerstag in den Ferien heißt es: Führung im Museum!
Das Museum bietet Ihnen eine thematische Führung an.
Italiano :
Il giovedì di festa è una visita guidata al museo!
Il museo offre una visita guidata a tema.
Espanol :
Los jueves de vacaciones hay visita guiada al museo
El museo ofrece una visita guiada temática.
L’événement Le jeudi, c’est visite guidée ! Nantua a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme du Haut-Bugey