LE JEUDI PLANANT Bugarach

LE JEUDI PLANANT Bugarach jeudi 14 août 2025.

LE JEUDI PLANANT

D14 Bugarach Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 09:00:00

fin : 2025-08-14 12:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Cet été, levez le pied pour les jeudis planants. Rendez-vous pour observer et mieux connaître les vautours, dans le cadre du Life Gyp’Act.

Tous les jeudis matin du 17 juillet au 14 août, à l’Observatoire de Bugarach.

D14 Bugarach 11190 Aude Occitanie

English :

This summer, put your feet up for gliding Thursdays. A chance to observe and learn more about vultures, as part of the Life Gyp’Act program.

Every Thursday morning from July 17 to August 14, at the Bugarach Observatory.

German :

Heben Sie diesen Sommer den Fuß für die Gleitenden Donnerstage. Im Rahmen des Life Gyp’Act können Sie Geier beobachten und besser kennenlernen.

Jeden Donnerstagmorgen vom 17. Juli bis zum 14. August im Observatorium von Bugarach.

Italiano :

Quest’estate, mettete i piedi in alto per i giovedì di volo a vela. Un’occasione per osservare e conoscere meglio gli avvoltoi, nell’ambito del programma Life Gyp’Act.

Tutti i giovedì mattina dal 17 luglio al 14 agosto, presso l’Osservatorio di Bugarach.

Espanol :

Este verano, levante los pies para volar en planeador los jueves. Una oportunidad para observar y aprender más sobre los buitres, como parte del programa Life Gyp’Act.

Todos los jueves por la mañana, del 17 de julio al 14 de agosto, en el Observatorio de Bugarach.

