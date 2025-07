Le jeune ténor Richard Pittsinger interprète un répertoire baroque, de « songlines » La vie en cantate Le Clos des Fées Paluel

Le jeune ténor Richard Pittsinger interprète un répertoire baroque, de « songlines » La vie en cantate Le Clos des Fées Paluel Mercredi 9 juillet, 18h30 gratuit sur réservation

Mercredi 9 juillet, à 18h30, le concert Songlines – La vie en cantate est inscrit dans la tournée Nouvelles voix en Normandie, organisée par Le Poème Harmonique.

Ce récital est constitué d’un programme de pièces emblématiques d’Angleterre, de France et d’Italie. Il retrace un fil de vie musical baroque à travers ces trois pays européens, jusqu’à nous emmener aux Etats-Unis. Ce programme reflète les passions, les influences et le chemin personnel du ténor Richard Pittsinger, jeune artiste prometteur, dont ce sera son tout premier récital en Europe.

L’Angleterre sera à l’honneur avec des œuvres de Henry Purcell, William Byrd et John Dowland. Jean-Baptiste Lully fera sonner le Grand Siècle français. Quant aux compositions du normand Sébastien Brossard, il offrira l’occasion d’un clin d’œil à sa région d’origine avec une sélection d’airs à boire. L’Italie virtuose triomphera quant à elle par les compositions de Barbara Strozzi et Georg Friedrich Haendel. Ces « songlines » du baroque se prolongeront jusqu’aujourd’hui, avec la création d’une compositrice américaine contemporaine afin de clore ce voyage musical reliant passé et présent.

Lauréat du Concours Corneille 2023, Richard Pittsinger a été acclamé pour son chant saisissant et polyvalent et s’est imposé comme un interprète de premier plan du répertoire ancien et moderne. Richard Pittsinger a reçu une formation à la St. Thomas Choir School de New York. Après sa prestation au Clos des Fées, Richard Pittsinger participera fin août, à la prestigieuse académie du Jardin des Voix avec Les Arts Florissants.

Le concours Corneille a été créé par Le Poème Harmonique afin de favoriser l’insertion professionnelle de jeunes artistes, tout en sublimant les trésors du patrimoine normand. Les candidats à ce concours comptent parmi les meilleurs espoirs internationaux du chant baroque. Tous les deux ans, à la fin septembre, les jeunes chanteurs sélectionnés parmi plusieurs centaines du monde, se retrouvent à Rouen afin de concourir à la Chapelle Corneille de Rouen devant un jury international de professionnels de la musique classique, artistes comme programmateurs.

Pour ces jeunes artistes à l’orée d’une carrière professionnelle, il est capital de pouvoir se produire au-delà du fait de concourir. En extérieur des réseaux de diffusion habituels, les candidats apportent alors l’émotion de la musique baroque dans des cadres historiques et atypiques. Lors de la tournée Nouvelles Voix en Normandie, ces talents en devenir venus des quatre coins du globe invitent le public à redécouvrir en musique, un patrimoine d’exception qui, en Normandie, n’est jamais bien éloigné ! Avec Richard Pittsinger : ténor, Alessino Zanfardino, clavecin et Louise Bouedo-mallet, viole de gambe.

Concert du mercredi 9 juillet à 18h30. Concert gratuit mais réservation nécessaire. Renseignements : urlr.me/duqEpV Lieu ouvert de 10h à 18h30 tous les jours et plus tard les jours de programmation de spectacles. Le Clos des Fées – Hameau de Conteville, 24 chemin des falaises 76450 Paluel Tél. 02 35 99 25 46 – [reservations@mairie-paluel.fr](mailto:reservations@mairie-paluel.fr)

1

reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr http://urlr.me/duqEpV 02 35 99 25 46

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime