LE JINGLE LEZ Montpellier

LE JINGLE LEZ

1348 Ave Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Début : 2025-11-27

fin : 2025-12-31

2025-11-27

Sous le thème “Célébrons les coutumes et saveurs de Noël à travers le monde” , le JINGLE LEZ, l’événément annuel de Noël, invite petits et grands à découvrir traditions, gourmandises, créations et produits venus d’ailleurs, dans l’esprit unique du Marché du Lez, hot-spot créatif de la métropole.

Au programme

Un marché de Noël, les mercredis, samedis & dimanches, composé d’artisans et créateurs locaux (Du 27 novembre au 31 décembre)

Décoration et installations lumineuses

Ateliers et animations pour toute la famille

Rencontres avec le Père Noël, défilés de mascottes, chorales de Noël

Actions solidaires avec collecte et distribution de cadeaux pour les plus démunis

Entrée libre, accès PMR, et une programmation variée pour tous les âges. .

English :

Celebrating Christmas customs and flavors from around the world? jINGLE LEZ, the annual Christmas event, invites young and old to discover traditions, delicacies, creations and products from around the world, in the unique spirit of the Marché du Lez, the city?s creative hot-spot.

German :

Unter dem Motto Feiern wir die Weihnachtsbräuche und -geschmäcker der Welt! lädt das jährliche Weihnachtsevent JINGLE LEZ Groß und Klein dazu ein, Traditionen, Leckereien, Kreationen und Produkte aus aller Welt im einzigartigen Ambiente des Marché du Lez, dem kreativen Hotspot der Metropole, zu entdecken.

Italiano :

Celebrare le usanze e i sapori natalizi di tutto il mondo? jINGLE LEZ, l’evento natalizio annuale, invita grandi e piccini a scoprire tradizioni, prelibatezze, creazioni e prodotti da tutto il mondo, nello spirito unico del Marché du Lez, punto di riferimento creativo della città.

Espanol :

Celebrar las costumbres y sabores navideños de todo el mundo.. jINGLE LEZ, el acontecimiento anual de Navidad, invita a grandes y pequeños a descubrir tradiciones, manjares, creaciones y productos de todo el mundo, en el espíritu único del Marché du Lez, el centro creativo de la ciudad.

