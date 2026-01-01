Le Joueur de Cartes Salle des fêtes Moras-en-Valloire

Le Joueur de Cartes

Salle des fêtes 210 Rue des Terreaux Moras-en-Valloire Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

Date(s) :

2026-01-23

LE JOUEUR de CARTES de et par Luc CHAREYRON avec Patrice ARNAUD (magicien).

Salle des fêtes 210 Rue des Terreaux Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83 assoc.valloireloisirs@orange.fr

English :

LE JOUEUR de CARTES by Luc CHAREYRON with Patrice ARNAUD (magician).

