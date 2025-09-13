Le joueur de flute de Hamelin Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Le joueur de flute de Hamelin Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines samedi 13 septembre 2025.

Le joueur de flute de Hamelin

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-14

L’EdS École du Spectateur propose une adaptation musicale du célèbre conte des frères Grimm, “Le Joueur de flûte de Hamelin”.

Ce spectacle mêle théâtre, chant et danse avec l’accompagnement d’un quintet de jazz pour offrir une expérience immersive aux spectateurs.

Une cinquantaine de jeunes du Chœur CréaJeune de l’EdS s’attaque à ce classique de la littérature, soutenue par un orchestre de haut vol !!

La ville de Hamelin est envahie par des rats. Un mystérieux joueur de flûte propose de les en débarrasser contre une récompense. Après avoir tenu sa promesse, les habitants refusent de le payer. En guise de vengeance, il revient et emmène tous les enfants de la ville au son de sa flûte. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 77 70 38 presidente@ecoleduspectateur.fr

English : Le joueur de flute de Hamelin

German : Le joueur de flute de Hamelin

Italiano :

Espanol :

L’événement Le joueur de flute de Hamelin Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-08-28 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II