Le Joueur de Go aux Templiers à l’occasion des Turlupinades Place du Temple Montélimar

Le Joueur de Go aux Templiers à l’occasion des Turlupinades Place du Temple Montélimar jeudi 2 octobre 2025.

Le Joueur de Go aux Templiers à l’occasion des Turlupinades

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 22:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Les Turlupinades 25e édition du Festival du jeu en Drôme Ardèche aura lieu samedi 4 octobre de 10h à 18h au jardin public de Montélimar. A cette occasion, la projection du film sera suivie d’une initiation au jeu de go !

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Les Turlupinades the 25th edition of the Drôme Ardèche Game Festival takes place on Saturday October 4 from 10am to 6pm in Montélimar’s public gardens. The film screening will be followed by an introduction to the game of go!

German :

Les Turlupinades 25. Ausgabe des Spielefestivals in der Drôme Ardèche findet am Samstag, den 4. Oktober von 10 bis 18 Uhr im öffentlichen Garten von Montélimar statt. Bei dieser Gelegenheit wird auf die Filmvorführung eine Einführung in das Go-Spiel folgen!

Italiano :

Les Turlupinades il 25° Festival del Gioco della Drôme Ardèche si svolge sabato 4 ottobre dalle 10 alle 18 nei giardini pubblici di Montélimar. La proiezione del film sarà seguita da un’introduzione al gioco del go!

Espanol :

Les Turlupinades 25º Festival del Juego de la Drôme Ardèche se celebra el sábado 4 de octubre de 10.00 a 18.00 horas en los jardines públicos de Montélimar. La proyección irá seguida de una introducción al juego del go

L’événement Le Joueur de Go aux Templiers à l’occasion des Turlupinades Montélimar a été mis à jour le 2025-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération