Le joueur de Go Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le joueur de Go

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Dans le cadre du festival Japan@Tyrosse projection du film Japonais sortis en 2024 Le Joueur de Go

Dans le cadre du festival Japan@Tyrosse projection du film Japonais sortis en 2024.

Le Joueur de Go. Durée 2h09.

Ancien Samouraï, Yanagida mène une vie paisible avec sa fille a Edo et dédie ses journées au de Go avec une dignité qui force le respect. Quand son honneur est bafoué, il décide d’utiliser ses talents de stratégie pour obtenir réparation. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Le joueur de Go

As part of the Japan@Tyrosse festival, screening of the Japanese film released in 2024: The Go Player

German : Le joueur de Go

Im Rahmen des Festivals Japan@Tyrosse Vorführung des 2024 erschienenen japanischen Films: Der Go-Spieler

Italiano :

Nell’ambito del festival Japan@Tyrosse, proiezione del film giapponese in uscita nel 2024: The Go Player

Espanol : Le joueur de Go

En el marco del festival Japan@Tyrosse, proyección de la película japonesa estrenada en 2024: The Go Player

L’événement Le joueur de Go Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-11-07 par OTI LAS