Le joueur de Go Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Le joueur de Go Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 21 novembre 2025.
Le joueur de Go
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Dans le cadre du festival Japan@Tyrosse projection du film Japonais sortis en 2024 Le Joueur de Go
Dans le cadre du festival Japan@Tyrosse projection du film Japonais sortis en 2024.
Le Joueur de Go. Durée 2h09.
Ancien Samouraï, Yanagida mène une vie paisible avec sa fille a Edo et dédie ses journées au de Go avec une dignité qui force le respect. Quand son honneur est bafoué, il décide d’utiliser ses talents de stratégie pour obtenir réparation. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Le joueur de Go
As part of the Japan@Tyrosse festival, screening of the Japanese film released in 2024: The Go Player
German : Le joueur de Go
Im Rahmen des Festivals Japan@Tyrosse Vorführung des 2024 erschienenen japanischen Films: Der Go-Spieler
Italiano :
Nell’ambito del festival Japan@Tyrosse, proiezione del film giapponese in uscita nel 2024: The Go Player
Espanol : Le joueur de Go
En el marco del festival Japan@Tyrosse, proyección de la película japonesa estrenada en 2024: The Go Player
L’événement Le joueur de Go Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-11-07 par OTI LAS